Lazio, quanta attesa per Guendouzi: l’aereo è il più seguito al mondo di oggi

ROMA - Tifosi della Lazio a Ciampino, tifosi della Lazio davanti al pc. Tutti in attesa dell’arrivo di Matteo Guendouzi a Roma. L’atterraggio è previsto intorno alle 16.30. E spunta un dato curioso: il jet privato partito da Marsiglia con sigla TJD403, sul portale Flightradar 24, è l’aereo più seguito al mondo. Il sito che controlla il traffico del cielo in diretta è il mezzo con cui tanti laziali si tengono aggiornati sull’arrivo del francese. Marsiglia-Ciampino è un volo molto veloce, l’attesa dura poco. Dopo lo sbarco a Roma, il centrocampista svolgerà le visite mediche in Paideia. La sua avventura alla Lazio è già iniziata.