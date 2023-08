Lazio, in porta si cambia: alla fine Mandas rimane

ROMA - Christos Mandas pronto a giocare le sue carte subito. Il giovane portiere greco preso dalla Lazio dall’Ofi Creta sembrava destinato a tornare in prestito per un altro anno nel suo club. E invece no. Dopo le visite mediche (da completare oggi), il classe 2001 rimarrà a Formello. Sarà lui il terzo portiere alle spalle di Provedel e Sepe. Una decisione maturata in queste ore. Compirà 22 anni il prossimo 17 settembre, un compleanno da giocatore biancoceleste a tutti gli effetti. Firmerà un contratto di cinque anni e cercherà di crescere dietro ai due portieri italiani. Cambia dunque la panchina: Furlanetto, che era il terzo, potrebbe andare alla Pro Vercelli. Adamonis già ceduto al Perugia. Mandas pronto ad aiutare la Lazio, resterà per crescere sognando il debutto.