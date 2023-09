Lazio, tentativo per Greenwood: è l'ultima idea di mercato

ROMA - Il mercato della Lazio non sembra chiuso. In queste ultime ore si è aperta la trattativa per Mason Greenwood, giovane attaccante del Manchester United. La storia con i Red Devils, suo club da quando era bambino, è finita nei peggiori dei modi. A gennaio del 2022 viene accusato dall'ex fidanzata - anche tramite immagini e audio postate sui social - di aggressione e tentata violenza sessuale. Due arresti, la gogna mediatica, una carriera interrotta. Tutte le accuse sono cadute lo scorso 2 febbraio, ma le porte ormai si sono chiuse.