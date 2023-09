Lazio, Greenwood non si fa: stop alla trattativa

ROMA - Mason Greenwood non sarà un calciatore della Lazio. L’operazione aperta solo la scorsa notte si è già chiusa con esito negativo. La punta del Manchester United cercherà così di rilanciare la sua carriera altrove. I biancocelesti in avanti non faranno altri interventi. L’idea inglese era nata quasi per caso nelle scorse ore. Le valutazioni fatte a Formello hanno prodotto la volontà di non proseguire nella trattativa. Si era parlato anche di un possibile contratto a circa 700mila euro a stagione. Sarri in attacco potrà contare su un bel parco giocatori: Felipe Anderson, Isaksen, Immobile, Castellanos, Zaccagni e Pedro. Secondo voci dall’Inghilterra su Greenwood ci sarebbero Getafe, Besiktas, Olympiacos e Stella Rossa.