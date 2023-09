Lazio, si lavora ancora alle cessioni: ecco chi può partire

ROMA - Mercato chiuso, ma non ovunque. La Lazio lavora sulle cessioni per sfoltire la rosa. Il primo sulla lista pronto a salutare potrebbe essere Mohamed Fares. Su di lui c’è il Brescia, riammesso in Serie B dopo il ripescaggio. Il club del patron Cellino ha ricevuto una deroga sul mercato: trattative aperte fino all’8 settembre per via proprio del ripescaggio. Fares potrebbe così salutare Formello con la formula del prestito. Contratto in scadenza nel 2025, può rinnovare di un anno e spalmare l’ingaggio (da 1,2 milioni di euro) su più stagioni.