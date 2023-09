Lazio, tre baby candidati per il futuro: Veron jr., Vata e Bobb

ROMA - La suggestione del cognome evoca grandi ricordi e suscita grandi emozioni. Il cognome è Veron e il nome è Deian, figlio di Juan Sebastian. Classe 2000, anno del secondo scudetto della Lazio. Ruolo mezzala. Il nome di Deian Veron circola negli ambienti di mercato, è associato (forse per il fascino che incarna) ai club in cui ha giocato la Brujita e tra questi c’è la Lazio. Se è una possibilità reale o solo una favola fine a se stessa lo dirà il tempo. Deian sogna il salto in Italia, compirà 23 anni il 25 settembre. E’ di proprietà dell’Estudiantes, società in cui papà Veron ha ricoperto ogni ruolo possibile, ne è ancora vicepresidente. Deian è rientrato dal prestito al Central Cordoba, ha un contratto con l’Estudiantes fino al 31 dicembre 2024. La Sampdoria avrebbe mosso passi ufficiali per provare a prenderlo, in corsa vengono considerate anche Lazio, Inter e Parma. Deian ha seguito le orme del papà e del nonno, tutti idoli dei tifosi del Pincha. «Sto vivendo molte emozioni dentro di me che non saprei davvero come spiegare. Adesso inizia una nuova storia per portare in alto il nostro cognome. La dinastia continua», erano state le parole di Deian Veron dopo l’esordio con l’Estudiantes nel marzo 2021, era entrato al 27’ del secondo tempo nel match contro l’Arsenal Sarandi al posto di Juan Sanchez Mino con il numero 11 sulla schiena, la maglia del papà. Nonno Veron aveva debuttato nell’Estudiantes nel 1962, papà Veron nel 1993. Entrambi con quella maglia hanno vinto una Libertadores. Deian è considerato un centrocampista raffinato. Con l’Estudiantes ha giocato solo 7 partite, con il Cordoba, nella prima stagione vissuta in prestito, ha totalizzato 19 presenze e ha segnato un gol in Primera Division.