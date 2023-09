Lazio, il flop del mercato 2020 da 42 milioni: nessuno è rimasto

ROMA - Il mercato del 2020 totalmente cancellato. Quattro sessioni di mercato utili per cercare di piazzare quei colpi che dovevano far fare il salto di qualità alla Lazio. Bisogna tornare indietro e ricordare gli arrivi di Muriqi, Fares, Hoedt, Andreas Pereira, Akpa Akpro, Escalante e Reina. Senza dimenticare l’acquisto di Musacchio a gennaio. Fares, mandato in prestito pochi giorni fa al Brescia, era l’ultimo superstite di quella campagna acquisti. L’algerino, insieme a Akpa Akpro, sono gli unici due rimasti di proprietà biancoceleste.

Lazio, gli errori di mercato

Muriqi, il grande colpo di quell’estate, è stato venduto al Maiorca. Anche sul ritorno di Hoedt c’erano tante aspettative: niente da fare. La sessione di mercato corta per via della Pandemia, con il grande sogno David Silva, è costata nel 2020 circa 42 milioni di euro. E nel totale non ci sono commissioni, bonus e ingaggi. Tanti soldi in un’annata particolare con pochi introiti per via del Covid. Le scelte di Lotito, Tare e Inzaghi cancellate del tutto. La Lazio da tre anni, con Sarri alla guida, ha cambiato volto.