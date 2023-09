Lazio, Felipe Anderson verso il rinnovo: Lotito e il piano per blindarlo a vita

ROMA - La corsa più lunga e più bella è di Felipe Anderson, top runner in Italia e in Europa. Corre più di tutti, non va da nessuna parte. La voglia di andare avanti non è voglia di andare via. Ha giocato centouno partite di fila dal 2021, nessuno come lui nei 5 campionati top d’Europa. E continuerà a marciare finché sarà possibile. Felipe ha lanciato un messaggio chiaro alla Lazio: «Non è solo un club, è parte della mia vita. Sono cresciuto in tutti i sensi, mi sono sposato, avrò una bambina. Per me e la mia famiglia non sarà mai solo una squadra di calcio». Più di così che deve dire? Vuole restare, aspetta solo che Lotito ratifichi l’offerta di rinnovo preannunciata a Juliana Gomes, sorella-manager di Felipe. C’era stato un contatto prima del ritiro di Auronzo, si sono risentiti a fine agosto. Il presidente le aveva assicurato che si sarebbero visti appena rientrato da Cortina. Lotito è tornato e la convocazione potrebbe scattare nei prossimi giorni. «E’ come un figlio», ripete il presidente parlando di Felipe facendo intendere che se lo terrà stretto. Il rinnovo di Felipe è il più urgente perché è in scadenza a giugno. Ha compiuto 30 anni, la moglie Lohanne darà alla luce una bambina nei prossimi mesi. Nascerà a Roma. Felipe s’immagina nella Lazio per altri anni e Lotito potrebbe accontentarlo. Nel 2021 firmò un triennale, fu un compromesso. Felipe decise di tagliarsi lo stipendio pur di tornare alla Lazio, promise di ricambiare in campo la fiducia dimostrata da Lotito e al tempo stesso si garantì la possibilità di ridiscutere l’ingaggio nel giro di pochi anni. Ci siamo. Felipe era tornato dal West Ham praticamente a costo zero eppure era stato acquistato per oltre 30 milioni nel 2018.