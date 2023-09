Lazio-Guendouzi, il retroscena di Fabiani: “Lotito mi ha chiamato…”

ROMA - Matteo Guendouzi sta ancora cercando spazio alla Lazio. È arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, serve tempo per entrare nei meccanismi di una squadra con una importante impronta di gioco. Ma è uno degli affari più importanti che il club biancoceleste ha messo a segno in estate, un giocatore su cui tutti puntano tanto. E il ds Angelo Fabiani, ai microfoni della radio della Serie A, ha raccontato la trattativa: “Mi chiama una mattina il presidente Lotito e mi dice: “Lo conosci Guendouzi?”. Gli rispondo “certo, ma non lo prenderemo mai”. Facciamo i passaggi istituzionali, ne parlo anche con Sarri. Ci siamo tuffati sulla trattativa, che non è stata poi così semplice”.