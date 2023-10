“La Lazio su Alanzinho del Moreirense. C’è anche il Siviglia”

ROMA - I media brasiliani mettono Lazio e Siviglia su Alan Souza, detto Alanzinho. Trequartista e esterno di San Paolo, arrivato al Moreirense nel 2022 in prestito e riscattato nell’ultima sessione di mercato. Classe 2000, ha fatto le giovanili del Palmeirais prima di una serie di prestiti. Nazionale Under 17, quest’anno gioca in Prima Liga portoghese e sta facendo faville. Nove presenze, 2 reti e 5 assist. Con il club portoghese in 46 apparizioni totali ha segnato 10 gol e servito 15 assist. Giocatore brevilineo, veloce, gioca come esterno sinistro ma anche dietro la punta. “Sono contento dell'interesse di Lazio e Siviglia, ma qui devo fare il mio lavoro e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Poi tutto avverrà in modo naturale”, le parole del brasiliano. Che sogna il grande salto.