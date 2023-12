Lazio, Kamada e il futuro incerto. E la Coppa d’Asia…

ROMA - Daichi Kamada continua ad essere l’oggetto misterioso della Lazio . Arrivato in estate con tante aspettative, sta faticando a trovare spazio e giocate. Fin qui 19 presenze e appena 870’ in campo. Un gol contro il Napoli aveva fatto sognare davvero. Il giapponese non incide nonostante le ottime qualità viste soprattutto a Francoforte nella passata stagione. Arrivato a zero a fine mercato, ha firmato per un solo anno con opzione per altri tre. Opzione che rischia di saltare.

Il futuro di Kamada tra Lazio e Giappone

Poche partite giocate e prestazioni opache, Kamada potrebbe rimanere fuori dai convocati del Giappone per la Coppa d’Asia. La competizione inizierà il prossimo 12 gennaio, a breve la lista dei giocatori. Il futuro rimane incerto e l’addio a gennaio non è così impossibile. Altrimenti, senza rinnovo, via in estate a parametro zero. Con una cessione in inverno la Lazio potrebbe ricavare qualche milione, utile per ammortizzare le commissioni versate in fase d’acquisto. Per lui si registrano interessamenti dalla Spagna e in Francia. Si vedrà.