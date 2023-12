Lazio, una mezzala in più ma deve partire Basic

Non succede, ma se succede... Non ci crede neanche Sarri a Lotito in versione Babbo Natale : «Chiedo 5-6 punti di regalo, poi me la gioco con questi. Vediamo che viene fuori. Non penso che la Lazio si muoverà sul mercato in maniera diversa rispetto al passato. Vediamo, chiedete al direttore». Il direttore è Fabiani e non ha mai aperto del tutto ad eventuali acquisti, neppure però ha escluso la possibilità di valutare eventuali offerte. Sarri vorrebbe una mezzala in più per integrare il reparto con caratteristiche diverse, un po’ più di dinamicità, di gamba, di slancio offensivo. Può arrivarne una se Basic partirà. In estate si era impuntato, aveva rifiutato tutte le proposte. Avrebbe cambiato idea, è inutile che resti a fare lo spettatore altri sei mesi, in allenamento spesso viene utilizzato dove serve, anche da ala nel tridente. Il croato sta valutando opzioni in Germania. Non è immaginabile la partenza di Kamada , in scadenza a giugno. A gennaio, volendo, sarà libero di scegliere il suo futuro, eventualmente deciderà da solo la destinazione, senza essere ceduto dalla Lazio.

Da Greenwood a Gil, tutti i nomi

Un pensierino Sarri lo farebbe per un’ala in più, del resto Lotito stava acquistando Greenwood l’1 settembre, era l’ultimo giorno di mercato. Dal Manchester United è passato in prestito al Getafe e sta rinascendo. Era spuntato il nome di Oscar Bobb del Manchester City, 20 anni, nel frattempo ha esordito con i big, ha segnato in Champions alla Stella Rossa. E’ stato proposto Insigne, sul punto di lasciare il Toronto. C’è stato un contatto con Sarri, ma la società non è interessata, pesano l’età (33 anni a giugno) e l’ingaggio (da quantificare). In estate era stato messo in lista Gil del Tottenham. Era rientrato dal prestito al Siviglia, ha vissuto un inizio di anno tormentato. Sta giochicchiando nei finali delle partite degli Spurs, può partire a gennaio. Ci sono voci che danno la Lazio a caccia di un difensore centrale in più, ma il rilancio di Gila dovrebbe chiudere le porte a nuovi arrivi.

Le parole di Mandas

A proposito di acquisti, è curiosa l’intervista che ha concesso Christos Mandas, terzo portiere della Lazio, destinato a diventare secondo: «Sono venuto a Roma come riserva. Il giorno dopo una sconfitta a Tripoli per 3-0 (con l’OFI Creta, ndr) squilla il telefono e mi dicono che c’è la possibilità di andare a Roma. Non ci credevo. Mi stavo allenando, salgo nello spogliatoio e tutti mi fanno i complimenti. Ho detto “ma cosa dite?”. Non avevo detto niente a nessuno, ma era scritto su tutti i giornali. È stato tutto improvviso e non avevo nemmeno preparato le mie cose. Ho portato con me scarpe e guanti nel caso servissero per fare le fotografie». Mai dire mai in tempi di mercato.