Mercato Lazio, i rinforzi: Lotito avanza su Neuhaus

Ecco il nome, echeggia dalla notte del derby. E' Florian Neuhaus il Mister X di questo probabilistico mercato. E’ il centrocampista comunitario che aleggiava da inizio anno. Ha 26 anni, gioca nel Borussia Mönchengladbach. La Lazio sta provando a strappare il prestito con diritto di riscatto, l’obbligo costerebbe tra i 12 e i 15 milioni. Lotito punta ad offrire meno, c’è anche il Napoli sulle tracce della mezzala, ci sono rumors sul Siviglia. Fa anche il regista. Lotito e Fabiani vorrebbero chiudere per lui, nel frattempo stanno provando a cedere Basic. Il croato ha richieste dal Friburgo, dalla Salernitana, dal Verona. Lotito vuole venderlo in prestito con obbligo, il giocatore punta a partire per tornare.