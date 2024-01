Lazio, ecco Labranca: il baby difensore arriva dall’Audace Cerignola

Labranca, parla l’agente

"Sono soddisfatta dell’operazione e per l’opportunità che Labranca avrà nei prossimi mesi con il club biancoceleste - le parole di Porzia - mi fa piacere poter ammettere che il lavoro delle società pugliesi serie, come l’Etra Barletta, possa ancora portare alla crescita dei ragazzi giovani del territorio. Non sono poche le realtà che preferiscono vincere i propri campionati, intralciando il percorso calcistico dei loro tesserati, ma in questo caso ha vinto il talento che cerca la sua strada. In bocca al lupo Ruggero!”.