Mercato Lazio, ora Lotito ci prova per Whittaker

ROMA - Inimmaginabili nomi, ne spunta uno al giorno, arrivano tutti dalla Championship, la serie B inglese, mercato in cui s’è infilata la Lazio , mai battuto prima. L’ultimo è Morgan Reece Whittaker, attaccante inglese del Plymouth Argyle , club 15º in campionato, promosso dalla League One, la serie C. Ha 23 anni, era stato bocciato dal Derby County e dallo Swansea, ha trovato fiducia nel Plymouth. Quest’anno ha segnato quindici gol in ventotto partite (sei assist), è vice-capocannoniere dietro a Sammie Szmodics, classe 1995, punta del Blackburn (16 gol). Più che una caccia al tesoro sembra una pesca alla rinfusa, è diventata sregolata la corsa all’acquisto dell’ala richiesta da Sarri . Whittaker è un mancino, gioca con la 10 nel 3-4-2-1 del tecnico Ian Foster, dietro la punta Hardie. Nel 4-3-3 fa l’ala destra. C’è stato un primo approccio ieri, la trama sarà più chiara oggi.

Lazio, gli scenari

Oggi è il 30 gennaio, il gong scatterà dopodomani. Fino all’ultimo la Lazio proverà a regalare un’ala a Sarri. Clarke del Sunderland è sfumato, richiesta altissima e il giocatore sogna la Premier. È spuntato Whittaker, resteranno da valutare le alternative già rivelate o eventuali nuove piste. Sogna una chiamata in extremis Gil del Tottenham. Non è ancora partito, ha due richieste dalla Premier, ci spera ancora. Era entrato nei pensieri di Sarri in estate. Piace per le qualità tecniche, non convince lo score realizzativo, non è mai stato un attaccante prolifico. Ha 22 anni, il Tottenham lo cede in prestito. E’ stato offerto Federico Bernardeschi, allenato da Mau alla Juventus. In estate non aveva aperto al suo arrivo, nuove riflessioni lo hanno spinto a rivalutarlo come rinforzo. La Lazio non è convinta dell’operazione, anche per i costi legati all’ingaggio. L’ex Juve deve lasciare il Toronto e un ricco contratto. Sognava il ritorno Antonio Candreva, rinato a Salerno. I quasi 37 anni avevano limitato l’interesse. E’ stato proposto El Ghazi, licenziato dal Mainz a novembre dopo un post a favore della Palestina. Non sono mai arrivate conferme sul suo nome. Negli ultimi giorni tutto può cambiare. E’ svincolato, può essere tesserato con l’ok della Fifa. In stagione ha giocato nel PSV Eindhoven e nel Mainz. Non è uno svincolo ordinario, dopo il licenziamento non potrebbe essergli negata una nuova opportunità lavorativa. E’ stato smentito l’interesse per Jonathan David Henry Rowe, 20 anni, anche lui ala, anche lui inglese, gioca nel Norwich, sempre in Championship. Ieri era spuntato il nome di Valentin Carboni del Monza, in prestito all’Inter. Il manager Moggi è stato ricevuto nel club nerazzurro per valutare l’offerta della Fiorentina di 20 milioni. E’ stata respinta. La Lazio smentisce tentativi.

Mercato Lazio, il finale

Si può sperare che la società compri alla fine, ma non necessariamente credere che lo faccia. La volontà di valutare occasioni continua ad esserci. Sarri ha chiesto un’ala che garantisca qualche gol in una stagione in cui la Lazio fatica a colpire. Sapendo come ragiona, punterebbe sull’usato sicuro, soprattutto a gennaio. La Lazio vuole continuare a investire su giovani di talento. Un acquisto in più, considerando le condizioni di Zaccagni (a rischio anche per l’Atalanta), la scadenza di Felipe (promesso sposo della Juve) e la poca consistenza di Pedro, è necessario per continuare la rimonta Champions. Frenata dal pareggio con il Napoli, un pareggio scialbo. Senza tiri in porta, tranne il tacco di Castellanos, fermato da Ostigard a metà strada.