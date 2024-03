Lazio, tutti sotto esame: i nomi dei big che rischiano di andare via

Giovani contro totem. Si apre una sfida senza tempo dentro la Lazio, giocherà chi lo meriterà. La rifondazione di fine anno passerà prima per il campo, poi per gli uffici di Lotito e Fabiani. Le scelte di Tudor, e il rendimento dei giocatori, definiranno l’assetto futuro della squadra. Sotto esame ci sono soprattutto gli over 30. Ciro e Luis non vogliono passare più per ribelli, salutato Sarri si sono messi a disposizione del nuovo allenatore. Sono blindati da contratti fino al 2026 e al 2027, sono pagati a peso d’oro, guadagnano oltre 4 milioni con i bonus. I conti andranno fatti con i parametri economici e contrattuali, non solo con i cartellini. Si attendono risposte anche da Marusic, protagonista di una stagione incostante. Da Hysaj che Sarri dimenticava e rilanciava. Il terzino albanese, nel 3-4-2-1, rischia di non trovare posto né da centrale nei tre né da cursore nei quattro. Lazzari è chiamato alla riscossa, avanzando sulla fascia può trovare nuova continuità. Vecino è un jolly prezioso, è sempre apprezzarto per la duttilità, ma è in scadenza nel 2025 e bisognerà decidere se rinnovargli il contratto o perderlo a zero. Sempre che il centrocampista chieda di restare. Felipe Anderson è in scadenza a giugno e l’incontro che la Lazio stava programmando per tentare di soffiarlo alla Juve non s’è svolto. Il tempo passa. Pedro è sempre più lontano. Tudor nei primi due giorni l’ha adattato da esterno sinistro per l’assenza di Marusic, Pellegrini e Hysaj. Ieri l’ha avanzato nei due trequartisti, piazzando Felipe cursore.