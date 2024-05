La Lazio del futuro e la lista di Tudor: chi è confermato e chi in bilico

ROMA - Il listone dei confermati, la lista d’attesa, la lista di sbarco. I tempi stanno diventando maturi per conoscere le scelte di Tudor. Sul campo ha misurato idonei e non idonei al suo calcio. Cinquanta giorni oggi dal suo primo allenamento, tre giornate alla fine, il mercato che incombe: il grande bivio è vicino. Il campo è stato giudice e riflette molte delle indicazioni che il tecnico ha iniziato a trasferire alla società, saranno completate con la conclusione della stagione. Ci sarà un vertice finale. Il gruppone dei big è tutto confermato, in bilico ci sono alcune delle attuali riserve. Tudor ha fatto una prima selezione, sa che non tutto si può cambiare e che gli investimenti fatti in estate da Lotito non possono essere bruciati. Ma di questo si parlerà fra tre partite, nell’incontro utile per vagliare il piano di intervento sul mercato (5-6 acquisti di base).