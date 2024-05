Guendouzi-Tudor, conti in sospeso: gli scenari possibili

Lazio, tensioni Guendouzi-Tudor

Lo hanno confermato immediatamente le tensioni che si sono riaccese a seguito dell’esclusione del francese nel match d’esordio contro la Juventus (con esultanza del centrocampista rivolta verso la panchina dopo l’assist per la rete di Marusic), ma anche altri episodi, come quello alla vigilia della sfida con la Salernitana, quando il giocatore ha abbandonato il ritiro, ufficialmente per un problema al polpaccio (ravvisato proprio dopo essere stato schierato tra le riserve in partitella). Insomma, delle situazioni borderline, che con il passare delle settimane sono state di volta in volta ridimensionate e attenuate. Anche perché questo finale di stagione per Guendouzi può fare la differenza tra andare all’Europeo con la Francia o no. Finora è partito titolare in 6 partite delle 10 con Tudor alla guida (in 2 è rimasto fuori per infortunio), ciò dimostra che non ci sono preclusioni o pregiudizi da parte del croato. Deve solo convincerlo di volta in volta, seguendone le indicazioni e le richieste.

Lazio, Guendouzi e Tudor: gli scenari

Resta una sola partita da giocare, poi dovrà essere deciso se rimuovere del tutto le vecchie ruggini oppure lasciarle logorare ulteriormente il rapporto e portare a una divisione in sede di mercato. A stagione conclusa le parti in causa ne parleranno, si cercherà un chiarimento definitivo in un senso o nell’altro. Nel caso in cui Guendouzi rimanesse, lo farebbe alle condizioni del tecnico, ossia accettando le sue decisioni e giocandosi ogni partita una maglia da titolare. In caso contrario, si cercherà per lui una soluzione differente, a patto però che vengano messi sul piatto 30 milioni di euro circa (questa la valutazione che fa il club di Lotito): un eventuale sacrificio che da una parte aiuterebbe Tudor nella gestione dello spogliatoio e dall’altra permetterebbe alla società di abbassare il monte ingaggi e aumentare il budget per le operazioni in entrata. Certo, il problema a quel punto sarebbe trovare un sostituto all’altezza.