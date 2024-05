Lazio, Tchaouna è già in arrivo. Dia indeciso e Noslin…

ROMA - Lo Loum Tchaouna della Salernitana. Gli accordi con il giocatore erano chiusi, ci sono anche quelli con i granata. Il costo balla tra gli 8 e i 10 milioni. Una clausola da 8 milioni permetteva al giocatore di partire, 10 era la richiesta della E’ l’attaccante scelto per sostituire Felipe. Si parte da un investimento, da una scommessa che può sembrare un azzardo. La Lazio perderà anche Luis Alberto, vicinissimo all’Al-Duhail. Andrà rimpiazzato debitamente. Tudor vuole giocatori fisici e di gamba, qualche nome l’ha fatto, chissà che non abbia chiesto Barak della Fiorentina, uno dei pupilli di Verona. tito aveva spiazzato Sarri dopo l’addio di Tare: «Gli ho chiesto di indicarmi delle posizioni da coprire e non dei nomi. I giocatori li scelgo io», era il 16 luglio scorso. Fu l’inizio della fine. Il diesse Fabiani sarebbe entrato ufficialmente in gioco un mese dopo. Ora tocca a Tudor misurarsi con il presidente. La Lazio, storicamente, ascolta le linee e sceglie i profili. Non accadrà il contrario ed è qui che si misurerà la comprensione di Igor. Un nome è già stato scelto, individuato dalla società, èGli accordi con il giocatore erano chiusi, ci sono anche quelli con i granata. Il costo balla tra gli 8 e i 10 milioni. Una clausola da 8 milioni permetteva al giocatore di partire, 10 era la richiesta della Salernitana per incassare qualche soldo in più, il 40% deve riconoscerlo al Rennes. I club hanno un patto. Tchaouna sarà il primo colpo, l’arrivo di giugno permetterà di formalizzarlo.Si parte da un investimento, da una scommessa che può sembrare un azzardo. La Lazio perderà anche Luis Alberto, vicinissimo all’Al-Duhail. Andrà rimpiazzato debitamente. Tudor vuole giocatori fisici e di gamba, qualche nome l’ha fatto, chissà che non abbia chiesto Barak della Fiorentina, uno dei pupilli di Verona.



Lazio, le ultime su Dia e Noslin

Non c’è solo Tchaouna a Salerno, si cerca anche un centravanti da aggiungere alla batteria. La Lazio è ancora in pressing su Dia, suo compagno in granata. Ma il senegalese aspetta la Premier, non è convinto di accettare per vari motivi. La presenza di Castellanos e Immobile lo turba, teme di non avere spazio. In Premier potrebbero garantirgli un ingaggio maggiore. Dia è entrato in battaglia legale con la Salernitana, la conclusione del caso determinerà anche il suo prezzo. I granata sperano di ricavare 12 milioni, è la richiesta fatta alla Lazio. Fabiani non ha mollato la presa, proverà un nuovo assalto. Ma ha pronte soluzioni alternative. Occhio a Tijjani Noslin del Verona, 24 anni, jolly olandese. Da gennaio, in 17 presenze di A, ha segnato 5 gol e ha servito 4 assist. Gioca centravanti, sa adattarsi da ala. Alla Lazio adesso servono trequartisti. Noslin potrebbe essere aggiunto a Taty e Ciro. E’ valutato 15 milioni, si potrebbe prendere a meno. Lotito e Setti si sono incrociati in Senato la settimana scorsa, a giugno provano sempre a intavolare operazioni di mercato.





Lazio, gli altri nomi di mercato