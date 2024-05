Attacco Lazio, tra Dia e Greenwood spunta Bazdar

ROMA - Giri di valzer per chi è in uscita, giri di valzer per chi è in entrata. Ballano tanti attaccanti per la nuova Lazio, aspettando che i colloqui società-Tudor producano lo scenario finale. Dopo Tchaouna, scelto come nuovo Felipe, 20 anni, al centro di tanti apprezzamenti e qualche perplessità da abbattere, si cerca un centravanti da aggiungere a Castellanos e Immobile. Taty è blindato dalla società, non si tocca. Ciro sarebbe nella lista dei congedabili di Tudor. L’idea della Lazio è aggiungere un attaccante che sappia associarsi ai due. Fino a un anno fa era complicato accettare l’offerta di vice Immobile, oggi è ancora più complicato accettare il posto di terzo incomodo. Il diesse Fabiani aveva pensato di abbinare l’acquisto di Tchaouna all’acquisto di Dia. Il pacchetto Salernitana finora ha prodotto solo l’intesa per il francese, costerà 8 milioni più bonus. Gli accordi sono chiusi. Dia ha preso tempo, valuta offerte dalla Premier. La Lazio sarebbe una grande occasione, ma dividere il posto in tre non è allettante. In più i club inglesi garantiscono ingaggi più ricchi. Fabiani non ha mollato la presa, ma sta valutando altre piste.