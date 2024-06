Luis Alberto, intesa per andare in Qatar: quanti milioni incasserà la Lazio

Svolta Luis Alberto, a un passo dalla deadline virtuale imposta dall'Al-Duhail. Nel giorno della rinuncia di Kamada a rinnovare il suo contratto con la Lazio (il giapponese molto probabilmente finirà al Crystal Palace in Premier League), il club di Lotito è riuscito quantomeno a sbloccare la cessione dello spagnolo in Qatar. L'accordo è stato trovato sulla base di 12 milioni di euro (senza bonus) , una cifra che ha limato ulteriormente la differenza tra domanda e offerta emersa negli ultimi giorni. Nelle prossime ore si passerà così a risolvere le beghe burocratiche per mettere tutto nero su bianco, ma l'intesa è stata raggiunta , così come sono state risolte le vecchie pendenze (tra stipendi arretrati e premi) che stavano bloccando l'esito positivo della trattativa.

La trattativa per Luis Alberto

Non resta dunque che aspettare l'ufficialità del trasferimento del numero 10 in Medio Oriente. Certo, con due personalità come quelle di Luis Alberto e Lotito è sempre meglio mantenere attivi tutti i condizionali del caso, ma al momento non sembra essere in dubbio la conclusione dell'operazione. Di sicuro a ieri sera sembrava essere entrata in dirittura finale, con lo spagnolo mai così vicino alla partenza. Una cessione che, oltre a garantire 12 milioni alla Lazio (anche se il 25% dell'incasso finirà nelle casse del Liverpool, club dal quale Luis venne acquistato nell'estate 2016), permetterà a Luis Alberto (32 anni il 28 settembre) di firmare un nuovo super contratto da 8 milioni a stagione. Un bel salto in avanti rispetto a quanto percepito fino a questo momento a Roma, soldi che la Lazio risparmierà a toglierà dal bilancio. Si tratta più o meno di 30 milioni lordi (considerando il contratto da 4,5 a stagione fino al 2027, con opzione per l'anno successivo), cioè denaro che il diretto interessato aveva detto di voler lasciare alla Lazio («Non voglio più un euro»). Di certo, da parte sua, la sua storia a Roma era considerata ormai conclusa da settimane, come confermato pubblicamente in varie interviste e come recepito alla perfezione dai tifosi, che nell'ultima gara contro il Sassuolo, pur vedendolo sempre in panchina, gli hanno dedicato uno striscione: "La pelota sempre al diez, buena suerte Luis".

Affare Lazio

Alla luce di tutto questo, sarà dunque un affare per ciascuna delle parti in causa. Grazie all'opera di mediazione degli agenti di Luis Alberto, la Lazio e l'Al-Duhail si sono venute incontro, trovando un'intesa che ha scongiurato la possibilità (concreta) di veder naufragare pure questa operazione. La società qatariota aveva rinunciato all'innesto di Florinel Coman della Steaua Bucarest, proprio per concentrare lo sforzo economico principale sul talento di San José del Valle. Il loro obiettivo era trovare subito un punto d'incontro, anche perché non sono avvezzi a trattative lunghe ed estenuanti. E non avevano alcuna intenzione di cambiare adesso le loro abitudini.