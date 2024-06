Lazio, Tudor riflette sul futuro: gli scenari possibili

INVIATO A FIRENZE - Lo caccia? La risposta è no, non lo caccia. Lotito va avanti con Tudor, ingaggiato a fine marzo dopo le dimissioni di Sarri e sotto contratto sino al 30 giugno 2025. Si possono escludere colpi di scena o un altro cambio di allenatore sulla panchina della Lazio? Neppure, perché un margine di discussione con la dirigenza esiste e nessuno è in grado di stabilire quali siano i reali pensieri del tecnico croato, in vacanza a Spalato. Ecco l’autentica variabile in grado di scatenare una clamorosa rottura. La possibilità che Igor decida di interrompere in anticipo il rapporto, come ieri si mormorava a Roma e negli ambienti di mercato senza una verifica piena e diretta. Gli ultimi contatti con la società risalgono al pomeriggio di venerdì, quando il tecnico croato è stato informato al telefono dell’epilogo della trattativa per Kamada, il centrocampista prediletto. Secondo la versione registrata a Formello, non avrebbe fatto percepire segnali di stanchezza. Il giapponese non ha depositato l’opzione di rinnovo e non resterà a Roma. Un altro pezzo da novanta in uscita dopo l’addio di Felipe e la cessione ormai definita (oggi potrebbe essere ufficiale) di Luis Alberto in Qatar.