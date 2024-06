Lazio su Stengs, giorni decisivi: si tratta con il Feyenoord

Dia, Noslin e Stengs. Per l’olandese del Feyenoord la Lazio ha avviato i contatti dopo l’addio di Luis. Contatti con i manager, contatti tra società. Si è parlato di ingaggio, di prezzo del cartellino, di formula d’arrivo, di Isaksen come contropartita. Il nome di Stengs si inserisce in questo ingorgo di nomi, di idee, di trattative. Sono giorni cruciali per capire se l’affare andrà in porto o meno. Innanzitutto perché la Lazio pensava di chiudere con Isaksen dentro l’operazione, ipotesi che lunedì era data in ribasso. Il danese ha 3 anni in meno dell’olandese ed è costato 12 milioni più 4 di bonus. La valutazione di Stengs appartiene al disordine di voci e informazioni che gravitano attorno alla Lazio. La società fa trapelare che costa 20 e più. Un’altra ricostruzione fissa il prezzo poco sotto i 15 milioni. Per Stengs ci sono stati contatti anche nelle ultime 24 ore.

Lazio, gli scenari

E’ una settimana chiave per delineare le strategie. Lotito e Fabiani non possono giocherellare troppo, prima o poi dovranno chiudere per uno per l’altro. Sono in fase avanzata per Dele-Bashiru, altra mezzala-trequartista. Per la Lazio può essere un jolly modello Folorunsho, così lo vedrebbe anche Baroni. Dele-Bashiru è partito dall’under 23 del City, ha giocato con lo Sheffield in B e in C inglese, poi è sbarcato in Turchia. L’ultima è stata l’unica stagione vissuta in un campionato di serie A (con l’Hatayspor). Anche per lui, come per Dia, si sta lavorando alla chiusura in prestito con obbligo di riscatto tra i 5 e i 7 milioni, si lavora per abbassare il prezzo. Appena sarà definita l’intesa il nigeriano arriverà a Roma per le visite mediche.