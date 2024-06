Lazio su Samardzic, Lotito riflette: la richiesta dell'Udinese

ROMA - Lotito ci ha provato e ci riprova con tutti. Con il Manchester United per Greenwood. Con Pozzo dell’ Udinese per Samardzic. Con Setti del Verona per Noslin e Cabal . Con la fragilità delle prime offerte e la lentezza inarrestabile delle sue trattative, si sa quando iniziano e non si sa quando finiscono. L’ultimo incontro in ordine di tempo il presidente l’ha avuto con Gianluca Nani , diesse dell’Udinese. Sul tavolo l’acquisto di Samardzic. La distanza tra domanda e offerta era già conosciuta, si misura in milioni ed è una misura ampia. L’Udinese aveva venduto il serbo all’ Inter nell’agosto scorso, poi saltò tutto per via delle commissioni, della lite tra il papà-agente del centrocampista e l’intermediario che aveva chiuso tra i club. La cessione era stata accordata pagando un prestito oneroso di 4,5 milioni, coperto dall’Inter con il trasferimento di Fabbian all’Udinese, e un riscatto fissato a 16 milioni più bonus. Totale di 22,5 milioni. Quel prezzo è il prezzo giusto per strappare il sì di Pozzo. L’offerta di Lotito è quantificabile in circa 15 milioni più bonus, le contropartite offerte (Cancellieri, Basic o Akpa-Akpro) non interessano.

LA SCHEDA DI LAZAR SAMARDZIC

I passi da fare

Il vertice di lunedì a Formello è stato fugace, rende l’idea di quanto siano distanti le società. E’ stato un primo confronto, possono essercene altri. Lotito sa che in Italia non ci sono acquirenti per Samardzic a meno che non tramino nell’ombra. Un pericolo può essere il Fenerbahçe di Mourinho, ci sono voci che vogliono i turchi interessati al serbo. I conti non bisogna farli solo con Pozzo, anche con il giocatore e il papà-agente. Samardzic vorrebbe aspettare per valutare offerte provenienti dall’estero, in particolare dalla Premier. Lotito non mollerà, continuerà a battere la pista. Spera che non si scatenino aste. Il prezzo chiesto dall’Udinese con la formula “Inter” è pur sempre un prezzo alto. Se non lo riconoscerà nessuno, il club friulano sarà costretto a concedere uno sconto. Samardzic è destinato a partire e questo Lotito lo sa.



Gli altri giocatori nel mirino