Lazio, Noslin si avvicina: chiusura in 72 ore, incontro Lotito-Setti

ROMA - N oslin in 72 ore, si avvicina la scadenza del countdown fissata al 30 giugno . È la data limite per chiudere a un prezzo "agevolato", per quanto sia un esborso importante: circa 15 milioni di euro più bonus per l'acquisto a titolo definitivo, senza tensioni improvvise sarà il secondo rinforzo dopo Tchaouna. Il mercato della Lazio si sta accendendo, la giornata può essere determinante per l'attaccante del Verona. All'accelerazione di mercoledì pomeriggio va legata l'intesa tra i due club, vicina ma non ancora totalmente raggiunta. Lotito e Setti trattano da settimane, oggi - salvo imprevisti e cambi di programma - si incontreranno a Milano per l'assemblea di Lega . Sembra comunque una questione di dettagli, visti gli interessi reciproci: la Lazio cerca di aggiungere alla rosa un calciatore utilizzabile come centravanti e sulla trequarti, il Verona vuole centrare un'importante plusvalenza dopo solo mezzo campionato. L'olandese era stato pescato a gennaio per 3-4 milioni dal Fortuna Sittard.

L'indennizzo

Serve un ultimo passo per arrivare alla fumata bianca, le tempistiche non possono andare troppo per le lunghe per motivi di bilancio. L'appuntamento tra Lotito e Setti può dare una spinta decisiva all'affare. La cifra comprenderebbe anche una sorta di indennizzo per il via libera concesso a Baroni da parte del club gialloblù. Noslin compirà 25 anni il 7 luglio, si è ambientato subito in Italia, 5 gol e 4 assist in 6 mesi. L'innesto più azzeccato della sessione invernale. Al momento l'operazione è slegata da Cabal (che piace anche all'Atalanta): per il terzino colombiano non c'è fretta, la Lazio aveva pensato al doppio colpo, ora prova a proporre un prestito con diritto di riscatto. Il Verona, al contrario, chiede l'obbligo a 6 milioni sapendo di dover riconoscere il 20% all'Atletico Nacional, squadra da cui l'aveva prelevato nel 2022.

Stand-by

La priorità è Noslin, nel giro di tre giorni si dovrà concretizzare. La Lazio lavora su più tavoli e riflette su quali calciatori affondare. Dele-Bashiru, mezzala-trequartista dell'Hatayspor, è stato messo in stand-by. Per il suo cartellino ci vogliono 7 milioni di euro, la Lazio ha tentato con 2 milioni di prestito più 4 di riscatto obbligatorio, il calciatore aspetta un segnale da Formello e un contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione. Il nigeriano, classe 2001, ha forza fisica e progressione, caratteristiche diverse dagli altri calciatori in organico: 9 gol e 6 assist nell'ultima annata in Turchia, il suo profilo ricorda a Baroni quello di Folorunsho, esploso in Serie A sotto la sua gestione anche in un ruolo più avanzato. I contatti potrebbero essere riallacciati una volta chiuso Noslin.



Samardzic e Castellanos