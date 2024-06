Lazio, stop per Noslin: cosa è successo e quando si può chiudere

F inale rinviato. L’operazione Noslin ha sempre più il ritmo del telefilm a puntate. Si chiude oggi, no domani. Non s’è chiuso neppure ieri nonostante voci di accordo sul pacchetto che comprende l’attaccante e Cabal. Classici giochetti ad un passo dal gong, ora mancano 24 ore. Lazio ieri sera non confermava nessuna chiusura. Gli scenari. Setti ha chiesto a Lotito di definire l’acquisto di Noslin (per ora Cabal è slegato) entro il 30 giugno (che è domani) per ragioni di bilancio. Lotito chiede a Setti di abbassare le pretese su premi e percentuali varie legati al prezzo. Sul costo sono d’accordo, s’aggira intorno ai 15 milioni. Sui bonus no. Trattano da giorni, ieri era previsto un incontro a Milano in occasione dell’assemblea di Lega. Lotito alla fine non è partito. I due presidenti si sono sentiti telefonicamente. I confronti non sono serviti per arrivare alla svolta, proseguiranno senza soluzione di continuità. Se si scollinerà la data di domani non cambierà molto per la Lazio, cambierà di più per Setti, a meno che non abbia un’altra società pronta a prendere l’olandese subito. Lotito non si fa condizionare dalla deadline, ha provato ad assecondare la richiesta di Setti, ma non può andare contro i suoi interessi. Noslin aspetta che le società si accordino, freme per raggiungere Baroni. Per lui è pronto un contratto fino al 2029, l’ingaggio è in fase di discussione. Le 72 ore decisive sono diventate 48, il conto alla rovescia continua.



