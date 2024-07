Calciomercato Lazio, Greenwood in salita: c’è il Marsiglia sullo sfondo

Il colpo a effetto può produrre l’effetto opposto. Se Lotito riuscirà a centrare il colpo promozionale pensato per il suo ventennale da presidente potrà ostentarlo altrimenti ogni tentativo tornerà indietro volteggiando come un boomerang. Il presidente insiste per Greenwood, ma non ha rilanciato l’offerta di 20 milioni più 50% di rivendita futura. Il Mirror, tabloid inglese, ieri ha pubblicato la notizia di un presunto rilancio del Marsiglia, superiore ai 20 milioni. Ci sono notizie contrastanti, giovedì l’aumento dell’offerta dei francesi era smentito. Il Manchester entro domani comunicherà la lista dei convocati per il raduno di lunedì, aspetta notizie anche l’inglese. Se rimarrà fuori, tutti i club interessati inizieranno a fremere. Ad oggi il prezzo resta fissato a 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro, e lo sconto non è contemplato. Il Manchester vuole scatenare un’asta, potrebbe dare il via solo per un’offerta da 28 milioni.

Lazio su Stengs: ecco la mossa

La riapertura per l'olandese vale come opzione di riserva in caso di fallimento definitivo dell'affare Greenwood, sempre più complicato. La Lazio ha sondato Gudmundsson del Genoa, ma il prezzo è 30 milioni e l'islandese è di nuovo coinvolto in un caso giudiziario per molestie sessuali. Il procedimento era stato archiviato, si è riaperto, rischia il processo. L'Udinese chiede 22,5 milioni, il prezzo che era stato riconosciuto dall'Inter ad agosto, poi il trasferimento saltò per le commissioni. Il diesse Fabiani a giugno ha trattato Stengs, l'operazione comprendeva lo scambio con Isaksen, non c'è stato accordo sul conguaglio che la Lazio voleva ricevere a suo favore, lo stesso valeva per il Feyenoord. Stengs è rimasto in Olanda, aveva detto sì al trasferimento e quel sì è ancora valido. L'Inter ha raffreddato la pista, la Fiorentina è tornata all'assalto, aveva offerto 25 milioni a gennaio. Fabiani aveva incontrato Nani, diesse dell'Udinese, per sondare Samardzic. Non ci sono stati più contatti con l'Udinese e non risultano proposte presentate dal Fenerbahçe.

Lazio, le ultime su Castellanos