Lazio, Immobile può dire addio: offerta del Besiktas, tutti i dettagli

Il Besiktas fa sul serio per Ciro Immobile . L'attaccante della Lazio può lasciare l'Italia e trasferirsi in Turchia dopo aver aperto al trasferimento. Ore decisive, trattativa che sta entrando nel vivo.

Lazio, Immobile vicino all'addio

Per il 34enne centravanti della Lazio, impegnato con le visite mediche di questi giorni per l'avventura di Baroni pronta a partire, il Besiktas ha offerto un contratto biennale. Alla Lazio dal 2016 e dopo 207 gol, Immobile può dire addio e ripartire da un altro campionato. Il Besiktas si avvicina. Il contratto attuale con la Lazio scade nel 2026 ma Immobile potrebbe salutare in anticipo per ricominciare altrove. Nello scorso campionato 43 presenze e 11 gol.