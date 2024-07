Lotito: "La Lazio ha speso più della Juve. Greenwood? I tifosi mettano i soldi"

ROMA - " La Lazio ha preso sei giocatori, le altre che hanno fatto? Abbiamo speso più della Juventus ". Lo ha detto Claudio Lotito , presidente della Lazio , uscendo dal consiglio federale della Figc . "I tifosi vogliono il grande nome? Ma io vi chiedo, lo scorso anno Immobile ha fatto bene? È come se hai una macchina che si ferma per strada, a noi serve una che cammini", spiega il numero uno biancoceleste . "La filosofia del calcio è diversa oggi: servono capacità di corsa, determinazione. È sbagliato parlare dei singoli".

Lazio, Lotito: "Siamo motivati. Greenwood? I tifosi mettano i soldi"

Il presidente della Lazio assicura che la sua è "una buona squadra, motivata, con un gruppo unito", poi non le manda a dire sul possibile approdo di Greenwood in biancoceleste: "Se i tifosi lo vogliono mettano i soldi". Sulla Spagna campione d'Europa nella finale contro l'Inghilterra sottolinea: "Le bandiere si sono ammainate, oggi si deve puntare sui giovani e la vittoria della Spagna indica che siamo sulla strada giusta perché noi questo abbiamo fatto. A noi servono persone funzionali al progetto". Chiosa finale su Marco Baroni, definito "un grande allenatore" e sullo stadio Flaminio: "Lavori in corso".