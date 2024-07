Lazio, avanti con Laurienté. Isaksen è in uscita

ROMA - L aurienté si lega a Isaksen. E’ lo scenario che può portare ad un cambio d’ala. Il primo sondaggio per il francese è servito per conoscere le richieste del Sassuolo. Dieci milioni l’offerta, 15 più bonus la richiesta . C’è distanza. Ci sono stati contatti con il manager dell’attaccante, l’accordo sul contratto aiuterebbe a trattare con i neroverdi. C’è una base di intesa. Il Sassuolo non è mai stato un discount, ma Carnevali dopo la retrocessione ha l’esigenza di vendere alcuni gioielli. Laurienté è in partenza. Dopo quattro acquisti (Noslin, Tchaouna, Dele-Bashiru e Castrovilli) la società adesso si concentra sulle uscite e valuta tante piste. Laurienté è una delle principali, si inserirebbe subito. Due anni fa ha vissuto una stagione scintillante, quest’anno no con tutta la squadra. C’è anche Djukanovic dell’Hammarby , 20 anni, attaccante montenegrino di prospettiva. Sarebbe un acquisto aggiuntivo, per quanto di talento. Si cercava Greenwood, c’è dunque l’esigenza di aggiungere un attaccante in più, pronto all’uso. L’urgenza di completare la squadra è meno impellente, i ruoli scoperti sono coperti e si deve ragionare bene sul rinforzo da aggiungere. Il mercato nelle prossime settimane potrà offrire occasioni ad oggi non previste. I piani della Lazio prevedono almeno un rinforzo in più. Per ogni partenza è prevista una sostituzione.

Le cessioni

Il diesse Fabiani è concentrato sulle uscite necessarie, si valuta quella di Isaksen. Non ha conquistato pienamente neppure Baroni, si aspettano offerte. Il Feyenoord lo voleva prima dell’arrivo alla Lazio. Lo scambio con Stengs non è riuscito, si può sempre riprovare. A giugno non c’era accordo sulle valutazioni dei giocatori e sul conguaglio, chiesto dalla Lazio. Gli olandesi avevano un’idea diversa. Ci sono voci sul Fenerbahçe. E’ stato pagato 12 milioni più 4 di bonus, un’offerta inferiore non verrebbe accettata. «Com’è andata la prima annata? Così, così. E’ difficile venire qui e adattarsi al campionato. La Lazio è una grande squadra, una grande società, c’è una pressione diversa rispetto a quella a cui ero abituato in Danimarca. La presenza negli stadi è diversa, non avevo mai giocato di fronte a settantamila persone. È stato un po’ difficile, ma anche bello. È stata una stagione di molte esperienze: Champions League, grandi partite in Serie A. Penso di aver fatto bene, ma so che posso fare meglio», l’intervista concessa da Isaksen a Radio Radio. Vuole restare, l’ultima decisione spetterà a lui, deve accettare l’eventuale nuova destinazione: «Sono molto felice di essere qui. È un piacere, la Lazio è la squadra con i tifosi più belli che io abbia mai visto, sono molto felice di restare per un’altra stagione».

Lorenzo Venturino

Continua la caccia a nuovi talenti. La Lazio, perso Dutu e con Sardo in bilico, ha fatto un’offerta per Lorenzo Venturino, ala destra (classe 2006) dell’under 18 del Genoa. Un gol contro la Roma nella finale scudetto di categoria. I biancocelesti provano a soffiarlo alla concorrenza, vogliono inserirlo in Primavera.