La Lazio vuole Bellingham jr: la strategia per la svolta

I no di oggi possono capovolgersi in sì domani. Negare, a volte, equivale a prendere. In tempi di mercato ci sono smentite che diventano conferme e viceversa. Nulla è reale e tutto è verosimile nella Lazio. Alcuni nomi vanno considerati papabili in previsione futura, questo perché la parte finale del mercato è condizionata da altre uscite. Ma quante e quali? Non sono scontate. Solo Laurienté può sfuggire alla regola. Se partirà Isaksen, che per ruolo è comparabile al francese, la società potrebbe ragionare sull’arrivo di un altro rinforzo. A centrocampo è arrivato Castrovilli, innesto lampo, low cost. Non escluderebbe altri arrivi nel ruolo. Il nome di Jobe Bellingham, fratello della stella Jude, continua a girare e rigirare. Ieri è stata annunciata l’apertura dei colloqui con il Sunderland per il trequartista inglese. Possono esserci stati dei sondaggi, non risultano trattative aperte. Il no rimbalzato da Formello nei giorni scorsi è confermato, con una postilla: prima le uscite, poi si vedrà. Bellingham jr è classe 2005 e su un 2005 si erano concentrate le attenzioni della Lazio nelle scorse settimane. L’associazione di nome e identikit ha portato sulle tracce del fratello di Jude. Jobe Bellingham ha 18 anni, gioca in Championship, la B inglese. La Lazio a gennaio ha trattato l’esterno Clarke, suo compagno. Jobe indossa il 7, trequartista e mezzala, ha fatto anche da centravanti-boa nel 3-4-3, è successo in 10 partite tra il 2023 e il 2024. E’ alto 1,88, si presta all’adattamento d’emergenza. Era stato comprato dal Birmingham per 3 milioni di sterline (circa 3,5 milioni di euro), oggi costerebbe circa 15 milioni pur avendo 18 anni, pur non giocando in Premier. I prezzi dei cartellini inglesi sono in continuo aumento. Chissà se è davvero sul mercato e se è davvero prendibile. Era seguito dal Tottenham, ci aveva provato il Crystal Palace. Il Sunderland ha consigliato a Jobe di restare un altro anno in squadra. Sempre che Jude non spinga per portare il fratellino nei baby del Real.