Lazio-Laurienté in stand-by: ecco le altre piste per l’attacco

Un colpo euforizzante chiedono i tifosi a Lotito dopo l’assalto fallito a Greenwood. E’ lo scenario perfetto per sceneggiare obiettivi e trattative, per alimentare suggestioni, un vortice di trattative e leggende di mercato. E’ sempre più divorante la voglia di aggiungere un asso al mercato fin qui svolto dalla Lazio, fa sì che spuntino nomi di grido. Finora non hanno avuto il conforto della veridicità stando a quanto trapela da Formello. La confusione di conferme e smentite che si è creata sarà comprovata solo dai fatti. Dopo Lo Celso (Tottenham), James Rodriguez (svincolato). Di nomi ne girano continuamente. Lotito non si è arreso all’idea di centrare un colpo ad effetto, sta facendo perlustrare di nuovo il mercato.



Lazio, la situazione Laurentié

Per adesso è comprovato l’interesse per Laurienté, ma l’operazione è in stallo. Il Sassuolo chiede 15 milioni più bonus, la Lazio ha stanziato 10 milioni. In settimana è previsto un altro contatto, ma i biancocelesti non sono disposti a rilanciare fino al prezzo fissato dai neroverdi. Il Sassuolo non mette i saldi neppure in B, sta tenendo bloccati Laurienté, Pinamonti e Thorsvedt. Non ha abbassato i prezzi e non li abbasserà automaticamente. Il francese ha l’accordo con la Lazio (1,5 milioni di ingaggio) e spera nel via. La sua scelta è fatta. A 15 milioni non si chiuderà, ecco perché possono spuntare altre opzioni. «La società sa benissimo cosa c’è da fare, il mercato è lungo, se ci saranno occasioni saremo attenti», aveva detto Baroni domenica dopo l’amichevole con la Triestina. Domani il tecnico rivedrà il diesse Fabiani a Formello. Aspetta un’ala nonostante abbia confermato la fiducia in Isaksen. Una mossa per tenere alto il prezzo e non sminuirne il valore un anno dopo l’acquisto a 12 milioni più 4 di bonus. Il Feyenoord era interessato anche un anno fa, ma il danese a giugno ha declinato l’invito. Il suo nome era in ballo nell’affare Stengs. Le società non si accordarono su prezzi e conguagli. Il Fenerbahçe ha rivoluzionato l’attacco e ha preso En-Nesyri, le voci su Isaksen sono deboli.

Lazio, i baby in lista acquisti. E sulle cessioni...