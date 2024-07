Lazio, vertice di mercato: da Laurienté a un 10, si decide la strategia

ROMA - Fine dell’impasse, forse. Baroni aspetta il rientro del diesse Fabiani , da oggi di nuovo a Formello, per mettere a punto le mosse finali del mercato. Sono sempre stati in contatto, si rivedranno per la prima volta dopo la conclusione del ritiro. Il vertice servirà per fare un po’ di chiarezza in mezzo a un elenco di nomi di tutti i tipi e di tutti i prezzi. Ci sono quotazioni crescenti e calanti ogni giorno. Innanzi tutto, va deciso se confermare l’intenzione di aggiungere un attaccante esterno o se aggiungere un 10. Baroni ha provato Guendouzi da trequartista nel 4-2-3-1 anche perché Dele-Bashiru era in ripresa da un problemino fisico e Castrovilli sta seguendo un piano di preparazione specifico.

Lazio, il colpo Laurienté è alla portata

Laurienté resta l’opzione più concreta. Prima di lanciare l’assalto al Sassuolo si è trovato l’accordo con l’attaccante, ingaggio da 1,5 milioni all’anno. Carnevali chiede 15 milioni, Lotito ne ha pronti 10. La distanza non è ampia, ma le posizioni sono rigide. La Lazio è convinta che il prezzo scenderà perché Laurienté è in parola e non sta ricevendo offerte. Che resti in B è un’ipotesi remota. E forte la tentazione Cherki del Lione, ma il prezzo è altissimo per un giocatore in scadenza nel 2025. I francesi chiedono 20 milioni, potrebbero concedere uno sconto di 3-4 milioni, non di più. Cherki, trequartista e ala, ha 20 anni, chiede 2,5 milioni e come minimo un contratto quadriennale. E’ stato offerto Correa, soluzione low cost. Può liberarsi dall’Inter, lo farà se troverà un accordo per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2025. L’Inter ha il Tucu a bilancio per 8,5 milioni, soldi che non incasserà considerando la deadline fissata tra un anno. Può risparmiare sull’ingaggio da 3,5 milioni, è un’ipotesi al vaglio. Correa vorrebbe tornare, spera di restare in Italia. Ha 29 anni, ha giocato poco nell’Olympique Marsiglia.

Lazio, la suggestione James Rodiguez

Tra i 10 a cui si è pensato c’è Bellingham jr del Sunderland, ha 18 anni, è un talento su cui in tanti punterebbero, è ancora da svezzare e ha una valutazione di 15 milioni. James Rodriguez è stato proposto, non si è ancora liberato dal San Paolo, chiede una buonuscita. Ha 33 anni, redivivo in Coppa America dopo un lungo tramonto, cerca l’accordo per lasciare il club brasiliano. Il colombiano è sempre seguito da Jorge Mendes, sta lavorando per svincolarlo. Ha offerte concrete dalla Spagna, in particolare dal Celta Vigo. A meno che Lotito non decida di correre i rischi fisici, ad aggiungere un over 30 al progetto giovani, a chiamare Mendes per trattare commissioni e ingaggio del giocatore, serve almeno un biennale. Finora non l’ha fatto.