Lazio, per Laurienté e Bellingham sono ore di riflessione

Lazio, tutte le opzioni: da Laurienté a Bellingham Jr

Un'opzione è sicuramente quella che porta a Laurienté del Sassuolo, che resta in pole (c'è già un'intesa con lui) sebbene la Lazio abbia qualche dubbio riguardo la sua continuità e, soprattutto, sui 15 milioni fissati come base di partenza dai neroverdi. Pur essendo in Serie B, infatti, non hanno problematiche economiche e non sembrano intenzionati a scendere (sperando pure nell'inserimento del Southampton). Ieri in ogni caso non ci sono stati nuovi incontri tra i due club, se ne riparlerà eventualmente più avanti. Nel frattempo la società di Lotito si guarda intorno, sonda piste nuove e ascolta eventuali proposte (anche se la priorità ora è piazzare Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson): troppi i 20 milioni chiesti dal Lione per Cherki, resta valida invece l'opzione low cost del “Figliol prodigo” Correa (a patto che si svincoli dall'Inter). Per quanto riguarda i trequartisti, non è tramontata la suggestiva ipotesi Bellingham jr del Sunderland (18 anni, valutazione di 15 milioni) e all'estero continuano a mettere in prima fila la Lazio per James Rodriguez (è stato offerto, la società non si è mai mossa), che sta cercando di rescindere dal San Paolo.