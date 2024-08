Laurentié, è gioco al rialzo con la Lazio: Lotito insiste

ROMA - Il prezzo sale, non scende: «15-20 milioni». Puntate al rialzo chiede Carnevali. Vuole battere all’asta il cartellino di Laurienté. «C’è il Marsiglia ma anche il Fenerbahçe con Mourinho che è stato uno dei primi a muoversi», sono gli offerenti svelati per la prima volta dall’ad del Sassuolo nelle vesti di banditore. Il Marsiglia c’è ancora, continua la caccia alle ali dopo aver preso Greenwood e Carboni . Mourinho s’era informato prima di prendere Saint-Maximin ed En-Nesyri. Lotito e Fabiani obiettano, non hanno intenzione di partecipare ad aste, hanno stanziato una decina di milioni per il francese e sono disposti a restare in attesa finché il prezzo non scenderà. Se scenderà. La Lazio gioca sui tempi, se Laurienté rimarrà fermo fino a metà agosto il Sassuolo sarà costretto a rivedere prezzi e formule d’acquisto. E’ nelle condizioni economiche di trattenere i big in B, ma farlo contro volontà non è conveniente. Lotito e Fabiani contano anche sulla volontà del francese: vuole restare in Italia. Non considera il ritorno in Francia, spinge per la Lazio, con cui ha un accordo sull’ingaggio (da 1,5 milioni all’anno). «Siamo retrocessi con questi giocatori e vogliamo tornare in A con loro. Bisogna anche ragionare sulle motivazioni. La cessione, nel caso ci debba essere, deve essere congrua con quella che riteniamo porti il valore giusto», la parte dell’intervista di Carnevali a Sky meno allarmante.

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco

Lazio, la sitazione mercato dopo il colloquio Fabiani-Baroni