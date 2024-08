Calciomercato Lazio, fatta per Dia: i dettagli dell'affare

Vai con Dia , è l’alleluia laziale di Ferragosto. Mancano le firme e gli annunci, ma ieri pomeriggio sono stati definiti e raggiunti totalmente gli accordi. L’attaccante senegalese e i suoi agenti hanno detto sì alla Lazio. Per ora si tratta di un’intesa verbale, ma da Formello è trapelata finalmente un’adesione piena e convinta. Nel giorno del dentro o fuori, la risposta è stata positiva. Lotito , nella sua residenza di Cortina d’Ampezzo , e Fabiani , che ieri nel tardo pomeriggio ha lasciato Formello per raggiungere la famiglia nelle Marche e trascorrere il Ferragosto a Fabriano, si sono concessi un filo residuale di prudenza prima di dare per fatta l’operazione: è quasi fatta, ma i dubbi e i timori sono caduti. Soltanto ieri mattina l’operazione era considerata a potenziale rischio. Il mercato può partorire sorprese e ribaltoni in volata, come è successo nel caso di Brescianini, soffiato dall’ Atalanta al Napoli quando era ormai alle visite mediche. Nel caso di Boulaye Dia mancano le formalizzazioni, attese nelle prossime ore, quasi certamente tra domani e sabato, quando si presenterà a Formello per mettere nero su bianco e mettersi a disposizione di Baroni dopo aver sostenuto le visite.

Dia, raggiunta l'intesa

Non è stata una negoziazione facile. Il nodo classico delle commissioni agli agenti, lo stipendio del calciatore. Ci sono stati dei tentennamenti. La Lazio ha compiuto un altro sforzo, Dia si è convinto. Dovrebbe firmare un quinquennale (scadenza 2029) con un ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus legati agli obiettivi della Lazio e alle sue prestazioni. Lo stipendio raddoppierà rispetto a quanto avrebbe percepito a Salerno. L’ultimo anno, condizionato dalle battaglie legali e da un impiego ridotto in Serie A, ha drasticamente ridotto le sue possibilità di mercato. L’estate scorsa, dopo aver segnato 16 gol in campionato (terzo nella classifica marcatori dietro a Osimhen e Lautaro), era un attaccante ambitissimo. Nel 2002 era stato protagonista al Mondiale in Qatar con la nazionale del Senegal, eliminata solo agli ottavi dall’Inghilterra: 4 presenze e 1 gol (in carriera sono 6 reti in 28 gare). De Sanctis lo aveva pescato e prelevato dal Villarreal. Dia ha giocato nella Liga e in Champions. Ha 27 anni, esperienza e personalità. I dubbi semmai riguardavano l’esuberanza caratteriale, non certo le sue qualità. E’ molto veloce, garantisce profondità e cattiveria nell’attacco alla porta. Entrerà in concorrenza con Castellanos, ora considerato titolare e forse più adatto al 4-3-3 per la capacità di giocare con le spalle alla porta. Dia sembra più portato verso il 4-2-3-1, l’altro modulo di riferimento su cui sta lavorando Baroni.

Il rinforzo

Un mese dopo l’addio di Immobile, ceduto al Besiktas, Lotito sta per acquistare un altro centravanti. La Lazio ha bisogno di gol e di certezze. Servono due prime punte. Noslin era arrivato il 30 giugno, quando Ciro era ancora in organico, e nasce esterno. Il tema del vice Zaccagni era nato anche per allentare le pressioni generate dal divorzio con il capitano della Lazio e distogliere le attenzioni del mercato mediatico. Fabiani peraltro aveva bloccato da mesi Dia: prestito con riscatto obbligatorio per un totale di 11 milioni. Nell’operazione potrebbe entrare il prestito di Diego Gonzalez alla Salernitana. Noslin si trasformerà nel jolly d’attacco e nel principale vice Zaccagni. Il reparto ora è completo. Sette giocatori per tre ruoli compresi Tchaouna, Isaksen e Pedro. Un altro esterno sarebbe possibile solo se il danese ex Midtjylland dovesse essere ceduto, liberando un posto in lista (a beneficio di un under 22) e portando qualche soldo a Lotito.