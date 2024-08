Lazio, Folorunsho sino alla fine. Giallo Barrenechea

Casale libera un posto dietro. Folorunsho non ha bisogno di posti liberi, è un prodotto del vivaio. Per Arthur serve una cessione dal gruppo principale, non bastano gli esuberi. Sono gli altri due fronti di mercato. Folorunsho ha lo stesso manager di Casale, lavora sul doppio tavolo. Il Napoli fa muro, non lo cede in prestito con diritto di riscatto, formula favorita da Lotito. Chiede l’obbligo. Lo farà fino al gong di domani? L’ex centrocampista del settore giovanile biancoceleste ha richieste da Fiorentina e Rennes, c’erano voci sul Bologna. Aspetterà la Lazio fino all’ultimo, forzerà la mano col Napoli. Così come Baroni aspetta lui . Aggiungere una mezzala in più, considerando il processo di crescita di Dele-Bashiru, lo farebbe stare più tranquillo. Ieri erano previsti nuovi contatti con le società, tutto si deciderà nelle prossime 24 ore, entro la mezzanotte di domani.

Lazio, pista Arthur

Resta in piedi la soluzione Arthur, in uscita dalla Juve. E’ rientrato dal prestito alla Fiorentina. I bianconeri sono disposti a coprire di nuovo l’ingaggio da 5 milioni, la Viola pagava una cifra simbolica di 60 mila euro. Baroni aspetta un play, priorità del suo mercato da settimane. Lotito e Fabiani proveranno ad accontentarlo. Se non con Arthur, ieri considerata pista poco realistica, con un altro play. Deve avere un identikit da palleggiatore. Arrivando si creerebbe traffico a centrocampo, soprattutto se arriverà Folorunsho. Per aggiungere una pedina in più serve la cessione di uno tra Hysaj, Pedro e Isaksen. Arthur ha 28 anni, sta girovagando senza meta calcistica definitiva. Sarebbe una soluzione “tappo” per dare un giocatore diverso a Baroni. Rovella è stato sorpassato da Vecino a Udine, sono in ballottaggio per sabato. Cataldi è ai margini.

Rebus Barrenechea

E’ stato offerto l’argentino ex Juve e Frosinone, in uscita dall’Aston Villa. Si muove in prestito, c’è un giallo legato al suo nome. Era in partenza, verso il Valencia. L’Aston Villa ha bloccato tutto e questo può far pensare che ci siano nuovi inserimenti, magari la Lazio. La versione ufficiale è che Emery vuole tenerlo, fino a pochi giorni fa non era così. Barrenechea non è stato convocato. Ha 23 anni, non è un under 22. Resta la possibilità di aggiungere un giocatore nato dal 2002 in poi, non impatta sulla lista italiana. In Italia sono tesserabili illimitatamente, in Europa no, ci sono maggiori restrizioni. Barrenechea aveva giocato una grande prima parte di stagione a Frosinone, erano lui e Soulé i gioielli in rampa. Tornerebbe volentieri in Italia dopo la cessione nell’ambito dell’acquisto di Douglas Luiz della Juve.

Il finale del calciomercato

Come sempre bisogna prepararsi ad un finale imprevedibile, sul filo del tutto e niente. Gli acquisti trafelati, imbastiti a poche ore dal gong sono sempre rischiosi. C’è una lunga letteratura di colpi mancati e i tifosi, tra radio e social, si preparano ad aggiornarla. Immaginare tre colpi forse è utopia, due forse sono chiudibili. Sarà una lunga rincorsa, terminerà alla vigilia di Lazio-Milan, nel giorno in cui ci saranno anche i sorteggi europei.