Calciomercato Lazio, ecco le piste seguite: sono tutti under 22

Concentrati sul presente, ma con uno sguardo al futuro (di breve e lungo termine). La Lazio si gode i risultati della rosa allestita in estate, ma continua a guardarsi intorno in vista del prossimo mercato di gennaio, quando ci sarà la possibilità di migliorare ulteriormente l'organico qualora si dovessero presentare delle opportunità. I limiti restano gli stessi di qualche mese fa, relativi quindi alla lista con cui fare i conti. Una barriera che può essere aggirata almeno in questa stagione acquistando degli under 22, che non andrebbero a occupare alcun posto nella rosa per la Serie A (diverso il discorso per l'Europa League). Insomma, praticamente la medesima linea verde già perseguita nell'ottica del processo di rinnovamento affidato a mister Baroni, che anche a Roma sta confermando le sue doti nella gestione e nella crescita dei giovani. Ecco perché non sorprende affatto che stiano cominciando a essere associati sempre con maggiore frequenza profili di questo genere alla Lazio, eventuali opportunità per la prossima sessione di mercato. Gioielli nati non prima del 2002 e che potrebbero garantire nuove opportunità di scelta al tecnico per la seconda metà di stagione.