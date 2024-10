Lazio nel futuro: incontro per Thiago Fernandez del Velez

Non serviranno Folorunsho o altri centrocampisti, come sottolineato da Lotito , ma qualcosa sul mercato si sta muovendo . Con l'avvicinarsi della sessione invernale continuano a essere accostati nuovi nomi alla Lazio , frutto di sondaggi per l'immediato o per il futuro.

Lazio, pensieri sulla mediana

Di certo, seguendo le parole del patron, a gennaio non dovrebbero esserci innesti in mediana: «Bisogna fare le cose che servono. Per me al momento non serve un centrocampista alla Lazio. Fermo restando che stiano tutti bene. Dimenticate che abbiamo un elemento che non è stato ancora messo in campo. È giusto che anche a lui vengano date delle chance. È un buon giocatore, ha tecnica». Il riferimento è chiaramente a Gaetano Castrovilli, una scommessa sulla quale Lotito punta molto, così come su Fisayo Dele-Bashiru, investimento importante dell'ultimo mercato che sta trovando spazio fino a questo momento (con ottimi risultati) solo in Europa League. Sono degli aspetti da tenere in considerazione, poi al momento opportuno saranno fatte tutte le valutazioni del caso per capire se intervenire e dove.

Thiago Fernandez nel mirino

Le trattative, poi, possono essere anche in ottica futura. In attacco, ad esempio, in attesa di capire bene quali saranno le decisioni e gli sviluppi sull'eterno Pedro, è inevitabile che il club si stia guardando intorno. Secondo quanto riportato dal sito francese MercatoFoot, infatti, il ds Fabiani starebbe seguendo da vicino Thiago Fernandez, esterno sinistro classe 2004 del Velez. Si parla addirittura di un incontro imminente tra le parti per parlare del ragazzo, sotto contratto con il suo club fino al 31 dicembre 2025. Sarebbe nel caso un colpo in prospettiva, ma su un giocatore che ha già accumulato una buona esperienza: solo in questa stagione ha messo a referto 33 presenze, condite da 5 gol e 9 assist. È entrato nel giro dell'Under 23 albiceleste e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Focus sui giovani

Anche l'argentino è under 22, caratteristica che consentirebbe eventualmente di aggiungerlo alla lista della Serie A (non dell'Europa League) senza necessariamente dover rinunciare a qualcun altro. Thiago Fernandez si aggiunge così al novero che vede altri giovani con le medesime caratteristiche anagrafiche: per quanto riguarda il reparto offensivo, si passa dal trequartista portoghese del Famalicão Gustavo Sa (classe 2004), all'ala destra argentina del River Plate Santiago Simón (2002). Poi ci sono anche i due mediani Reda Belahyane, marocchino (con passaporto francese) di proprietà del Verona e lo slovacco Adrian Zeljkovi? dello Spartak Trnava (rispettivamente 2004 e 2002). Per loro, però, i discorsi sono momentaneamente sospesi o rinviati. A centrocampo Lotito ritiene che non occorra nessuno. Almeno non prima di aver valorizzato Castrovilli e Dele-Bashiru.