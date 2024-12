Lazio, la strategia: a gennaio un mediano in prestito

A centrocampo i guai hanno preso corpo e forma. Vecino out per una lesione miotendinea , fuori due mesi o poco meno. Castrovilli part-time. Se c’era bisogno di un centrocampista prima figuriamoci ora, se non due. I guai sono di Baroni, rimasto con Guendouzi e Rovella titolarissimi da spremere, con Dele-Bashiru mediano in costruzione , con l’ex viola ancora convalescente. Con loro deve affrontare il finale d’anno, il derby d’inizio 2025 e tutto lo sprint campionato-Europa di gennaio. Lotito ricorda «abbiamo tre fuori lista. Voi chi mandereste via? Ditemelo». I tre fuori lista sono Akpa-Akpro (promesso al Monza), Basic e Hysaj. Slot liberi non ce ne sono a meno che non si arrivi al taglio di Castrovilli, ipotesi valutata prima dello stop di Vecino, cambia gli scenari. Castrovilli ora deve farsi trovare pronto , può giocarsi un bonus inaspettato per strappare la conferma. Tra l’altro, lui, non ha mai pensato all’addio anticipato. E’ stato un pensiero fatto dalla società, unico modo per aggiungere un over e non un under 22 a centrocampo.

I fatti

Fino all’apertura del mercato (il 2 gennaio) c’è una sola possibilità per aggiungere un mediano: l’inserimento di Basic al posto dell’infortunato Vecino. Fino a ieri non era stata presa in considerazione. C’è anche un motivo regolamentare. Sono due gli switch possibili in stagione, sfruttandone uno subito ne resterebbe soltanto un altro. Dal 2 gennaio al 3 febbraio invece le sostituzioni sono libere, ecco perché un’operazione del genere è consigliabile farla in quel periodo. Ma le esigenze di campo sono impellenti, il reparto era sguarnito, lo è ancora di più. Numericamente può essere utile un innesto. Basic si allena spesso con la squadra di Baroni, è un fuori lista più che un fuori rosa. Non ha offerte di mercato, almeno ad oggi. E’ difficile prevedere la sua partenza. E’ in scadenza nel 2026, tra un anno o poco più sarà nelle condizioni di decidere il suo futuro. Da piazzare c’è anche Hysaj, stipendio permettendo. Guadagna 2,8 milioni più bonus fino al 2026, da qui a giugno gli spetta la metà. Non è una cifra che concedono tutti.

Gli scenari

Lotito vuole liberarsi degli stipendi in eccesso per riconoscerne di altri, anche solo uno. E non basta la cessione di Akpa a titolo gratuito al Monza. Ecco perché la missione del diesse Fabiani appare più difficile: si cerca un prestito con diritto di riscatto. Non è solo una questione legata alla modalità di trasferimento, anche allo status. Se Castrovilli resterà, non ci sarà altra possibilità che rintracciare un under 22 o un prodotto che ha mosso passi nel settore giovanile (ad esempio Folorunsho, valutato solo in estate, oggi in ballo per la Fiorentina). I nomi di Belahyane del Verona, di Atangana del Reims e di Casadei del Chelsea sono rimbalzati per primi. Tutti under 22. Belahyane piace a Baroni, lo conosce, ma era fattibile senza la cessione del Verona al fondo Usa. Setti avrebbe potuto consentire a Lotito un acquisto con modalità più favorevoli. Il cambio di società è programmato per fine anno.