Fazzini non convocato: è sempre più vicino alla Lazio

La formula

Resta da limare una differenza di prezzo, relativa alla valutazione, e non è insignificante. L’Empoli chiede 14-15 milioni per il cartellino. La Lazio era salita sino a 10-11. L’altro ostacolo da superare, confermando la disponibilità del club toscano al riscatto obbligatorio con scadenza 2026, riguarda l’entità del prestito oneroso. Uno o due milioni da concordare nei prossimi mesi. Lotito deve, come al solito, superare l’indice di liquidità. L’obiettivo, nel complesso, è vicino, a portata di mano, ma sino a quando non verrà definita la chiusura sarebbe un errore darlo per fatto. Primo perché è una legge del mercato. Secondo perché ci sono altri nomi monitorati dalla Lazio, anche se Cesare Casadei (Chelsea) ha costi e condizioni completamente diversi e resta in secondo piano. Il discorso potrebbe cambiare in relazione a nomi sconosciuti o sorprese dall’estero, come il francese Atangana, mediano del Reims.