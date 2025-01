Lazio, Isaksen torna in bilico. Ngonge sogna i biancocelesti

Roma - Isaksen resta. Isaksen può partire. E’ uno dei rebus del mercato, può essere una chiave in più per nuovi ingressi. La Lazio ha ricevuto un sondaggio da un club imprecisato, la richiesta sarebbe in prestito con diritto di riscatto. In estate si era mosso il Celtic, non è detto che siano sempre gli scozzesi in corsa. La Lazio aveva chiesto l’obbligo di acquisto, saltò tutto. Il manager del danese, Ivan Marko Benes, pochi giorni fa escludeva la sua partenza rinviando ogni discorso a giugno. A Formello, invece, valuteranno il suo futuro adesso, a patto che le condizioni siano vantaggiose. Isaksen non ha mai convinto pienamente, dopo il gol di Napoli è tornato nell’anonimato. Era stato acquistato per 12 milioni più 4 di bonus, operazione agevolata dall’ex Decreto Crescita. La cessione all’estero fa decadere i vantaggi fiscali, toccherebbe alla Lazio coprirli. E’ uno dei dubbi che pesano sulla sua eventuale cessione. E’ stato offerto Ngonge, potrebbe essere un’alternativa in caso di addio. L’ex Verona vuole aspettare di conoscere le mosse dei biancocelesti prima di muoversi. Ha 24 anni, può essere inserito in lista da over, solo la partenza di Isaksen può fargli spazio. Ha la possibilità di tornare a Verona, ha chiesto tempo. E’ spuntato il nome di Yilmaz del Galatasaray, ala destra, subito smentito.