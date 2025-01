Casadei a metà tra Lazio e Torino, ma c'è un piano di Lotito

A metà tra Lazio e Torino. Casadei, dipendesse solo da lui, avrebbe già scelto la direzione da prendere . La trattativa per il ritorno in Italia, biancocelesti o granata, può essere decisa dai dettagli che in questo caso fanno eccome la differenza. Ieri sera la società non ha confermato le voci di un avvicinamento ai 15 milioni richiesti dal Chelsea con l’inserimento di alcuni bonus.

La Lazio non molla Casadei: cosa chiede il Chelsea

Il problema comunque non è tanto il prezzo, bensì la formula: prestito gratuito fino a giugno (non biennale come in Italia) con obbligo di riscatto. Il Toro propone una cifra inferiore, ma un'alta percentuale al Chelsea in caso di futura rivendita. La Lazio prova a fare leva sulla volontà del ragazzo. Il dilemma riguarda la tipologia dell'affare: i Blues hanno la necessità di calcolare bene le strategie e i margini di manovra. Possono cedere in prestito soltanto un altro calciatore, il caso Kolo Muani-Juve è l'esempio eclatante degli ultimi giorni. Il Psg è stato costretto a bloccare tutto. Ecco perché alla Lazio farebbe gioco un'operazione da chiudere a fine mercato. In extremis il Chelsea sarebbe in grado di accettare l'offerta senza controindicazioni.

Indice di liquidità da sbloccare per Lotito e Fabiani

Lotito e Fabiani provano sempre di sbloccare l'indice di liquidità, possono farlo piazzando uno tra Hysaj e Basic, reintegrati per esigenze di infermeria. Ieri l'albanese è sceso in campo da titolare, su di lui ci sarebbe l'Hajduk di Gattuso, le voci risalgono alla scorsa estate. I rumors non si sono mai concretizzati per l'ingaggio troppo alto del terzino, una questione che aveva frenato i discorsi con il Lecce prima che tornasse pedina utile per Baroni. Casadei è il nome in pole ora a centrocampo, nella lista dei desideri non è mai stato cancellato Belahyane. La partita di ieri può essere servita a far ripartire i colloqui con il Verona. Setti è rimasto nell'organigramma gialloblù dopo la cessione delle quote al fondo americano, l'Hellas deve incassare però vuole soldi subito.

Gli altri nomi del mercato biancoceleste

Renato Veiga può lasciare il Chelsea, cerca spazio, su di lui ci sono Marsiglia e Borussia Dortmund. Ieri è spuntato Tanner Tessmann del Lione, centrocampista americano (2001), ex Venezia. Servirebbe una cessione per liberare lo slot. In Francia si è parlato di Gomis del Caen e Ponceau del Lorient. L'Olympiakos ha chiesto Isaksen, non basta il prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. La Lazio pretende l'obbligo. Ngonge sarebbe il sostituto giusto, spera in una chiamata. Il Napoli pensa a Zaccagni, non ci sono stati contatti con la Lazio. Fabiani ha dichiarato che i big saranno blindati a gennaio.