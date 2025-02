Lazio, le idee last minute sul mercato: tutti i nomi

ROMA - Roulette russa. Si chiude domani e i tifosi della Lazio si preparano come sempre alla tortura finale che è come una specie di condanna. I colpi mancati appaiono in sogno, i colpi avanzati non è detto che si chiudano in tempo. C’è stato un tentativo per Cher Ndour , centrocampista di 20 anni, under 21 italiano, di proprietà del Paris Saint-Germain , che ormai è della Fiorentina (oggi sarà a Firenze per le visite mediche). Fabiani aveva il suo sì venerdì. E’ uno dei baby che la Lazio ha trattato dopo aver visto sfumare Casadei. I soldi sono l’unica forza che permette di essere competitivi sul mercato, ma ci si trova a trattare con formule che garantiscono solo pagamenti futuri come l’acquisto definitivo gratuito con premi fissi. Chi mette i soldi sul piatto, anche in prestito con riscatto, riesce a spuntarla.

Lazio, idee Valente e Belahyane

Non è finita finché non è finita e la Lazio fino all’ultimo, è un bene e un male al tempo stesso, proverà ad aggiungere un centrocampista. In corsa può esserci sempre Luciano Valente, classe 2003, jolly offensivo del Groningen. Ala sinistra e mezzala offensiva a tre, è un under azzurro. Dal Portogallo rilanciano sempre Gustavo Sà del Famalicão, ma costa 13 milioni con obbligo. Due scommesse di talento rispetto ad un profilo già pronto come Belahyane. Un nuovo tentativo sarebbe in corso con il Verona nonostante il no incassato a metà gennaio. Setti, anche dopo l’ingresso del fondo Usa in società, aveva negato a Lotito la cessione del centrocampista marocchino in prestito gratuito con obbligo di riscatto: chiedeva un prestito oneroso. La Lazio, senza incassare, non può muovere un euro a gennaio, al massimo può riconoscere una cifra esigua. Se il Verona aprirà alla cessione gratuita se ne potrà riparlare realmente. Ma non va dimenticato che Belahyane è un uomo-mercato e lo sarà fino alla fine. E’ nella lista della Fiorentina da tempo e in Ligue 1 piace al Rennes, c’era stato un assalto dell’OM. Fabiani aveva chiesto Fabbian del Bologna, bloccato dopo l’infortunio di Ferguson. Un tentativo finale potrebbe essere fatto per Fazzini anche se viene escluso per via della lite Lotito-Corsi di inizio mercato. Erano vicini alla chiusura, saltò tutto per questioni bilancistiche e garanzie chieste dall’Empoli. Lotito pensava di aver offerto una cifra giusta (11 milioni) e di aver agevolato Corsi in tutto e per tutto. A Empoli non la pensavano alla stessa maniera. Fazzini aveva detto no al Napoli per la Lazio, è rimasto spiazzato. E’ sempre lì che aspetta. Baroni aveva scelto lui, lo riteneva ideale per aggiungere qualità a centrocampo. A Udine c’è Payero, ma è un over. I bianconeri lo valutano intorno ai dieci milioni e accoglierebbero Basic. Sono interessati anche a Hysaj, ma è passato da fuori lista a reintegrato fino ad essere titolare.