La Lazio ora ha più certezze: Baroni alza le rotazioni

ROMA - Un occhio al futuro e l’altro per inseguire la Champions, tentando di andare avanti in Europa League (ottavi di finale in calendario a marzo) e in Coppa Italia. Cagliari era un crocevia delicatissimo. La Domus Arena ci ha restituito una Lazio in piena corsa per il quarto posto. Il mercato invernale, questa volta, può dare la spinta per resistere all’urto di Juve e Milan, senza trascurare i rinforzi della Fiorentina e la crescita del Bologna. Lotito e Fabiani, in controtendenza rispetto al passato, hanno allargato il gruppo, consegnando tre giocatori in più a Baroni: un play come Belahyane in grado di assicurare le rotazioni con Rovella e Guendouzi senza abbassare il livello, un centrale di piede sinistro (Provstgaard) e un fantasista (Ibrahimovic, scuola Bayern ed ex Frosinone) da inserire gradualmente e con l’idea possano garantire prospettiva alla Lazio. Si tratta di tre under 22, sono entrati nell’elenco aggiuntivo portando il conto definitivo a 26 calciatori utilizzabili in Serie A: 3 portieri, 9 difensori, 6 centrocampisti, 8 attaccanti.