Fabiani apre al rinnovo di Pedro: "La Lazio è casa sua" 

Pedro non è più un ragazzino. Alla Lazio però sta vivendo una seconda giovenzza e dalle parti di Formello tiene banco la questione rinnovo perché il contratto dello spagnolo è in scadenza a giugno. "La famiglia Lazio non basa i rapporti sulla durata dei contratti, lo ha dimostrato. Questa è la casa di Pedro: deciderà lui cosa vorrà fare nel prossimo futuro, problemi da questo punto di vista veramente non ce ne sono", ha detto il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani , ai microfoni di Sky Sport e alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli.

Pedro e il rinnovo con la Lazio

"Sta vivendo una seconda giovinezza importante, E' un campione, un professionista anche fuori dal rettangolo di gioco e nella vita privata, nell'alimentazione, nel riposo. Poi si vede in campo che è un campione. Quest'anno Pedro si è trovato in una squadra non dico completamente cambiata e ringiovanita ma con ragazzi che hanno la spensieratezza: lui ci si ritrova con questa spensieratezza", ha aggiunto Fabiani. Pedro, come è noto, ha dato disponibilità a rinnovare: "Nessun problema a parlarne con Lotito e Fabiani, ci sarà modo di farlo". Si parla di un nuovo accordo valido fino al 2026. Lo spagnolo, quindi, ha buone probabilità di continuare l'avventura in biacoceleste almeno per un'altra stagione.