Retroscena Lazio, blitz per Durosinmi: la mossa di Fabiani e quanto costa

Chi è Durosinmi

È cresciuto in Nigeria, è partito dal Box2Box, un club locale. Poi il salto nel 2021 al Karvina in Repubblica Ceca, il prestito nel gennaio 2023 al Viktoria Plzen e l’acquisto defi - nitivo a luglio. Quest’anno conta 9 partite e 5 gol (2 in campionato, 2 in Europa, 1 nella Coppa nazionale). Media-gol uno ogni 82’. Contro la Lazio ha sfidato continuamente Romagnoli, s’è mosso tantissimo. Ha segnato incornando, staccandosi bene senza fi nire in fuorigioco (lo teneva in gioco Tavares) e ha bucato Provedel con una bella torsione. Provedel poi gli ha negato il raddoppio, prima ancora Marusic murandolo. Può essere lui il primo obiettivo per il prossimo mercato. In avanti si dovranno valutare eventuali offerte per Taty, una è stata rifiutata a gennaio, sarebbe stata di 40 milioni. Dia rimarrà, ma Baroni nel 4-2- 3-1 lo vede trequartista, è il collante. Un centravanti in più occorre perché Noslin non ingrana e con lo stop di Taty si è dovuto adattare Tchaouna. I centravanti costano, poterne acquistare uno da 8-10 milioni, classe 2003, rodato in Europa, vale come occasione. Durosinmi continuerà ad essere seguito, proseguiranno i contatti.