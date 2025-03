ROMA - La Lazio ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Christos Mandas fino al 2029 . Il giovane portiere greco, arrivato a Roma nell'estate del 2023, ha convinto società e tifosi con le sue prestazioni, meritandosi la fiducia del club per il futuro. Il club biancoceleste ci vuole puntare anche per il futuro.

Lazio, Mandas rinnova: i numeri

Mandas, classe 2001, ha dimostrato grande maturità e sicurezza tra i pali, guadagnandosi un ruolo sempre più importante nella rosa biancoceleste. Il suo percorso di crescita è stato notato non solo dallo staff tecnico, ma anche dalla dirigenza, che ha deciso di blindarlo con un contratto a lungo termine. Sono 22 le presenze totali con l’aquila sul petto. Nonostante l'alternanza con Provedel è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Era arrivato dall’OFI Creta, pescato in Grecia dal ds Fabiani. Già in estate qualche società si era interessata. Il segnale del rinnovo è chiaro: Mandas rimane alla Lazio.