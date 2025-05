Lazio, Castellanos e Ioannidis: altro intreccio di mercato

ROMA - Castellanos e Ioannidis , insolito gioco delle c oppie per i due centravanti . I loro nomi sono stati in ballo in estate, possono tornare in ballo nella prossima. Su Taty iniziano a girare voci di mercato, rimbalzano dalla Premier e dalla Liga . Per Ioannidis del Panathinaikos s’era fatto un tentativo, ma il prezzo era alle stelle, ora è in vendita scontato. Il futuro dei centravanti dipende dal valzer che si scatenerà. Se arriveranno offerte irrinunciabili per Castellanos saranno valutate. Se si deciderà di venderlo si rimpiazzerà con un profilo conforme, magari con un bomber più impetuoso. Lo sbarco in Conference non garantisce gli introiti di Champions ed Europa League nelle due nuove versioni, un bilancio su quanto dover tagliare e quanto poter spendere dovrà essere fatto a Formello . Sempre dopo il Lecce .

Lazio, capitolo Castellanos

Alla seconda stagione Castellanos ha segnato 14 gol, 10 in campionato e 4 in Europa. Si è espresso su medie diverse ed è stato frenato da un infortunio che gli ha fatto perdere un mese e mezzo di partite. Valutandolo non si contano solo le reti, va soppesato il gioco che garantisce, gli assist che serve (8 quest’anno), il contributo fisico e tattico che assicura in ogni partita. In Liga lo conoscono, l’anno scorso per settimane s’è ipotizzato il ritorno al Girona al posto di Dovbyk. Quest’anno ci sono rumors su Villarreal e Betis Siviglia. I primi si sono qualificati in Champions (ai preliminari), i secondi in Europa League. Cercano centravanti. In Premier i movimenti dei bomber sono continui, ne cerca uno il Wolverhampton. Ha perso Cunha, il Manchester United ha pagato la clausola di 70 milioni. Il West Ham ha Ferguson, 20 anni, può sostituire Fullkrug. Il Nottingham Forest è a caccia di gol. Tutti club che starebbero valutando Castellanos insieme ad altri centravanti.

Lazio, occhi su Ioannidis

La Lazio non ha perso di vista Fotis Ioannidis, bomber greco del Panathinaikos, 51 gol e 15 assist in 185 partite. Un anno fa aveva chiuso a quota 23 gol tra campionato e Coppe, quest’anno ha segnato 11 volte. Aveva pregustato l’idea di partire, è rimasto malvolentieri. Il rendimento ne ha risentito. Il Panathinaikos è stato messo alle strette dall’Uefa, per rispettare i paletti economici deve vendere. Parte da una valutazione di 20 milioni, ma è un prezzo che in Grecia considerano trattabile. Taty era stato pagato 15 milioni di euro più 4 milioni di bonus, i prezzi dei centravanti di un certo calibro (l’argentino aveva segnato 13 gol in Liga) sono alti. C’è un altro nome cerchiato dal diesse Fabiani, è Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzen, 22 anni. Ha sfidato la Lazio nel doppio confronto europeo, ha una valutazione di 9 milioni. C’era stato un incontro in Repubblica Ceca con il suo manager. E’ salito a 8 gol stagionali dopo il rientro di febbraio, un anno dopo l’operazione ad un ginocchio, subita per un infortunio. Nel gennaio 2024 era stato vicino all’Eintracht Francoforte. Non superò le visite. Piace per la mobilità che garantisce, s’è notata anche nel doppio match con la Lazio. Nonostante l’altezza, 1,92, è agile e sa decentrarsi. I dubbi sono legati alla tenuta fisica. Dalla Francia è spuntato anche Arnaud Kalimuendo del Rennes, 17 gol in Ligue 1. Ha 22 anni e costa 20 milioni. Ha segnato una rete in meno di Greenwood, 18 colpi con il Marsiglia, vice cannoniere dietro Dembélé. Che rimpianto. Tra i baby è stato segnalato Mihailo Ivanovic del Millwall, 12 reti, ma in Championship, la B inglese. E’ un gigante serbo.