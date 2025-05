Baroni studia la risoluzione del contratto con la Lazio: gli scenari

ROMA - Sarri può tornare nel futuro, Baroni risucchiato dal passato. L’assalto della Lazio a Mau coincide con lo sveltimento delle pratiche che porteranno all’uscita dell’attuale allenatore. Ci sarebbe già stato un contatto tra il diesse Fabiani e Baroni per gettare le basi del divorzio. Si starebbe provando a trovare una soluzione consensuale, anche il tecnico vuole liberarsi del contratto il prima possibile. Ha un’offerta del Torino per il dopo Vanoli ed è corteggiato dal Pisa. Il club toscano dopo il salto in A può perdere Pippo Inzaghi, richiesto dal Palermo per il piano promozione dalla B finora fallito. Baroni ha mercato, è convinto di ripartire subito. Se risolverà entro il 30 giugno potrà entrare in corsa da subito, senza dover aspettare. L’incontro tra la Lazio e l’allenatore era atteso in settimana, ogni giorno è buono per organizzarlo. Lotito e Fabiani da un lato vogliono assicurarsi l’alternativa prima di rompere il contratto, lo stesso Baroni aspetta segnali concreti dalle squadre che lo cercano per svincolarsi. Non è ancora chiaro se l’uscita avverrà con una risoluzione consensuale o con le dimissioni del tecnico. Ieri l’ipotesi dell’esonero era tra le meno considerate. Mai dire mai.